Federale regering kibbelt over verplichte vaccinatie: PS keert kar, kernkabinet moet knoop doorhakken

Unia ziet meldingen toenemen door uitbrei­ding Covid Safe Ticket

Gelijkekansencentrum Unia heeft tussen augustus en oktober een enorme stijging aan meldingen geregistreerd door de uitbreiding van het Covid Safe Ticket (CST), dat aanvankelijk bedoeld was voor reizen en massa-evenementen. Het CST “breidde zich aan het eind van de zomer uit in tijd en ruimte, zonder dat het duidelijk was waar het zou eindigen”, aldus Unia naar aanleiding van de publicatie van een tweede rapport over de impact van de pandemie op de mensenrechten.

18 november