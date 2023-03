Federale regering keurt tijdelijk TikTok-verbod voor personeel goed

ONZE OPINIE. “Misschien wíllen politici niet dat u begrijpt hoe dramatisch onze begroting is?”

Als elke Belg en elk bedrijf in dit land een heel jaar lang elke euro die ze in handen krijgen, zouden afgeven aan de staat, dan zouden we dat in 2050 twee tot drie jaar moeten volhouden om de schuldenput van België gedempt te krijgen. “Onze overheidsschuld is al dramatisch”, schrijft adjunct-hoofdredacteur Dimitri Antonissen. “Maar experts waarschuwen dat ze hopeloos en gevaarlijk wordt als we niet meteen ingrijpen.”