Federale regering keurt spoorwegplan van minister Gilkinet goed: elke 30 minuten trein op hele net

Minder vroegtijdi­ge schoolver­la­ters in 2021, aandeel ligt dubbel zo hoog bij mannen

In 2021 was 5,3 procent van de Vlaamse jongeren tussen 18 en 24 jaar een vroegtijdige schoolverlater. In 2020 ging het nog om 6,7 procent en in 1999 was het percentage zelfs dubbel zo hoog (13,6 procent). Dat meldt Statistiek Vlaanderen op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK).

14:02