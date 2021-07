Federale regering keurt samenwerkingsakkoord goed voor Covid Safe Ticket dat vanaf half augustus zal worden ingezet voor grote evenementen

Kalmthout Kampplaats volledig onder water: Scouts Kalmthout keren vervroegd terug van kamp in Namen

12:30 Een 150-tal leden en leiding van Scouts & Gidsen Heuvel in Kalmthout is vervroegd moeten terugkeren van hun zomerkamp in Couvin, in de provincie Namen. De brandweer ter plaatse had vooral angst dat de rivier naast de kamplaats buiten haar oevers zou treden.