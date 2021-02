Federale regering investeert komende twee jaar 54 miljoen euro in voedselhulp

Voor derde dag op rij nieuw dagrecord: 16,5 graden in Ukkel

13:13 Het temperatuurdagrecord in ons land is voor de derde dag op rij gesneuveld. Dat meldt weerman David Dehenauw. Het vandaag dinsdag 16,5 graden in Ukkel. Daarmee is het dagrecord van 23 februari 1990 (16,3 graden) uitgewist. Ook de komende dagen blijft het erg zacht, maar in het weekend koelt het opnieuw wat af.