Federale regering en Engie hebben princiepsakkoord over verlenging Doel 4 en Tihange 3, volg hier live de persconferentie

Er is een princiepsakkoord met energieproducent Engie over een verlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) bekendgemaakt op Twitter. De bedoeling is om beide reactoren in november 2026 op te starten. “Dit akkoord is een eerste cruciale stap en een belangrijk teken van vertrouwen tussen beide partijen”, aldus de premier. In een persbericht benadrukt Engie dat het om een “niet-bindende intentieverklaring” gaat. Om 09.30 uur volgt meer uitleg op een persconferentie, die u hier live kan volgen.