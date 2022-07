Federale regering en Engie hebben princiepsakkoord over verlenging Doel 4 en Tihange 3: “Goede deal voor ons land”

Er is een princiepsakkoord met energieproducent Engie over een verlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) vanochtend bekendgemaakt op Twitter. De bedoeling is om beide reactoren in november 2026 op te starten. “Dit akkoord is een eerste cruciale stap en een belangrijk teken van vertrouwen tussen beide partijen”, aldus de premier. Engie benadrukt dat het om een “niet-bindende intentieverklaring” gaat.

“Er is princiepsakkoord tussen Belgische staat en Engie met betrekking tot verlenging kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. De Belgische regering neemt haar verantwoordelijkheid zodat ons land ook opnieuw een stuk controle wint over haar eigen energievoorziening”, meldde de premier vanochtend op Twitter.

Het akkoord geeft ons “meer vaste grond onder de voet om grip te krijgen op de energiesector in zeer cruciale tijden”, aldus nog De Croo. De premier spreekt over een “goede deal” voor ons land en een evenwichtig akkoord, dat moet toelaten dat “gezinnen en bedrijven op beide oren kunnen slapen”.

In het akkoord “hebben de Belgische staat en Engie afspraken vastgelegd over de verdere aanpak, timing en kader van de onderhandelingen”, zo staat ook te lezen in een verklaring van De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). “Beide partijen zijn bereid de voorwaarden te bespreken en overeen te komen om de reactoren in november 2026 van start te laten gaan, onder voorbehoud van goedkeuring door de veiligheidsautoriteiten.”

Kosten

De Belgische staat wordt geen exploitant van de twee centrales. “Dat zal Engie doen. Een centrale uitbaten is niet de kerntaak van de staat”, aldus De Croo. Wel zullen risico’s en winsten worden gedeeld via een nieuw op te richten vennootschap, waar beide partijen elk voor de helft in zullen participeren. Op die manier zal ons land “over strategische beslissingen kunnen meespreken”, verzekert de premier.

De kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales, het beheer van de splijtstoffen en van het radioactief afval zijn voor rekening van Engie. Die kosten zullen na studie finaal worden vastgelegd, “waarbij dan gesprekken zullen starten rond een te definiëren cap en risicopremie”, klinkt het bij de regering. Ons land hanteert daarbij een model zoals in Duitsland wordt gehanteerd, luidt het. “Engie neemt de kosten voor rekening, maar de staat zegt hoe dat moet gebeuren en om welk bedrag het gaat”.

Normaal gezien zouden Doel 4 en Tihange 3, de twee jongste kerncentrales, in de zomer van 2025 definitief de deuren sluiten. In maart besliste de regering echter om met uitbater Engie te onderhandelen over een verlenging met tien jaar, om zo de energiebevoorrading van ons land te verzekeren.

“Niet-bindende intentieverklaring”

In een persbericht bevestigt uitbater Engie dat het een “niet-bindende intentieverklaring” heeft ondertekend met de Belgische staat “om de haalbaarheid en de voorwaarden van een verlenging van de twee meest recente kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3, te evalueren”.

Beide partijen zullen nu onderhandelen over een akkoord “dat de belangrijkste voorwaarden van deze verlenging vastlegt en over een gemeenschappelijke ontwikkelingsovereenkomst met betrekking tot de verdeling van de kosten van deze verlenging”, klinkt het.

Bedoeling is om uiteindelijk tegen 31 december 2022 een bindende overeenkomst te hebben.

“Tijd om door te zetten”

Oppositiepartij N-VA vindt het verontrustend dat er pas in december, een jaar na de eerste deadline van De Croo, een definitief akkoord moet zijn. “Het is nú het moment om door te zetten. Met elke maand dat we de beslissing uitstellen, wordt de kans kleiner dat we de kerncentrales operationeel kunnen krijgen in 2026", zegt Kamerlid Bert Wollants. Voor de N-VA moet ook gesproken kunnen worden over de verlenging van méér dan twee kerncentrales.

Ook volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is het tijd om een stap verder te gaan. “Nu moeten we kijken of we meer dan twee kernreactoren kunnen verlengen”, zo tweette hij. De partij dringt al een tijdje aan op het langer openhouden van de kerncentrales. “Wat onmogelijk was, wordt mogelijk”, stelt Bouchez.

Ook volgens Bouchez moet er gekeken worden of ook andere reactoren langer kunnen openblijven, anders dreigen er “een black-out en dramatische prijzen” te komen. “Nu alle Europese landen hun afhankelijkheid van gas afbouwen, zou het omgekeerde doen onverantwoordelijk zijn. Kernenergie is een evidente keuze voor klimaat, economie en veiligheid.”

“Snelle uitvoering”

Werkgeversorganisaties Voka en VBO zijn tevreden, maar onderstrepen wel dat het belangrijk is om het akkoord snel te finaliseren en uit te voeren. “Enkel zo wordt de levensduurverlenging ook praktisch haalbaar, kan de toeleverketen tijdig in orde worden gebracht en de uraniumbrandstof worden geregeld, zodat de reactoren tegen de start van de winter van 2026-2027 operationeel zijn”, aldus Frank Beckx, directeur van het Kennis- en Lobbycentrum bij het Vlaams netwerk van ondernemingen.

“Het principesakkoord vormt de noodzakelijke basis voor de concrete afspraken die in de komende maanden wel met bekwame spoed uitgewerkt zullen moeten worden. Het VBO rekent er op dat dit, net zoals de voorbije weken, op een constructieve wijze kan gebeuren”, aldus ook Pieter Timmermans, CEO van het Verbond van Belgische Ondernemingen.