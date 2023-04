Federale regering bereikt akkoord over criteria voor tweede zone voor windenergie op zee

Oud-Kamervoor­zit­ter André Flahaut (PS) beschul­digt N-VA en Vlaams Belang ervan het land “te destabili­se­ren” na nieuwe onthullin­gen in pensioensa­ga

Oud-Kamervoorzitter André Flahaut (PS) verdedigt het omstreden besluit over de 20 procent extra pensioen voor parlementsleden. Flahaut was één van de 15 Kamerleden die erover mee besliste in 2013, maar volgens hem is er “niets onrechtmatig” gebeurd. De socialist zet heel de pensioensaga weg als een “destablisatiestrategie” en wijst daarvoor naar N-VA en Vlaams Belang.