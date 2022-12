Federale procureurs starten met de voorlezing van akte van beschuldiging op terreurproces

Na een eerste dag met veel uitleg en administratie, zoals de identificatie van de burgerlijke partijen, start voorzitter Laurence Massart vandaag met uitleg over de eed die de juryleden vorige week hebben afgelegd. Daarna starten federale procureurs Bernard Michel en Paule Somers met de voorlezing van de akte van beschuldiging, de samenvatting van het onderzoek van het openbaar ministerie. Die telt 469 bladzijden en de voorlezing ervan zal volgens de planning drie dagen in beslag nemen.

Meester Jonathan De Taye, beschuldigde Ali El Haddad Asufi vertegenwoordigt, kondigde gisteren na een discussie over de detentie- en transportvoorwaarden van de beschuldigden aan dat hij vandaag conclusies zal neerleggen. Daardoor moet voorzitter Massart haar mening geven over de kwestie, waardoor de zitting mogelijk geschorst wordt.

Tien beschuldigden staan terecht: Oussama Atar, Mohamed Abrini, Salah Abdeslam, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Smail Farisi, Ibrahim Farisi, Osama Krayem en Sofien Ayari. Oussama Atar, die beschuldigd wordt als leider van een terroristische groepering, is de enige die ontbreekt in de rechtbank. In april 2019 maakte terreurgroep IS zijn dood bekend, maar sluitend bewijs is er daarvoor niet. Daarom wordt hij toch bij verstek berecht.