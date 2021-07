Federale politie zet elke nacht 80 agenten in om plunderingen in provincie Luik tegen te gaan

Reddings­wer­kers zoeken niet langer naar overleven­den, maar naar lichamen: “We moeten realis­tisch zijn”

20 juli Tot dit weekend hielden reddingswerkers in de overspoelde Waalse dorpen het muisstil tijdens het zoeken. Want élke kreet, hoe zacht ook, kon een overlevende zijn. Vandaag, zes dagen na de overstromingen, hopen de hulpverleners nog altíjd op een mirakel, al zijn ze ook realistisch: “De kans dat we nu nog iemand levend terugvinden, is zo goed als uitgesloten.” En dus werden de zoekacties naar overlevenden gisteren stopgezet, en ging een nieuwe fase in: een zoektocht die gericht is op het vinden van lichamen.