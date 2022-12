Federale politie wil drugsgeld inzetten tegen drugsmaffia

De federale politie schreef het Nationaal Drugsplan in opdracht van de Vivaldi-regering. Door onenigheid binnen de politie werd het nog niet openbaar gemaakt. De lokale politiezones vinden met name dat het plan te weinig rekening houdt met de specifieke lokale problemen. Zo staat er in het hele plan nauwelijks één alinea over de cocaïnecrisis in Antwerpen.