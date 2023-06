Federale politie rolt phishingbende op

De federale gerechtelijke politie (FGP) van Brussel is woensdag binnengevallen bij 37 verdachten van phishingmisdrijven. Vijfentwintig mensen werden opgepakt. Het gaat om jongvolwassenen die vermoedelijk gegevens van slachtoffers ontfutselden via smishing, dat is een manier om mensen op te lichten via een sms-bericht.

“Bij smishing ontvangt het slachtoffer een vals bericht van bijvoorbeeld bpost om een betaling te verrichtten in het kader van een ‘de-douanering’ van een postpakket”, zegt de federale politie in een persbericht. “Wanneer het slachtoffer op de link klikt die in het bericht wordt meegestuurd en zijn of haar gegevens invult, worden bankgegevens naar de verdachten doorgestuurd via Telegram. Het slachtoffer ontvangt vervolgens een telefoonoproep van een oproepnummer dat van Card Stop lijkt te zijn, met de melding dat hij of zij slachtoffer is geworden van phishing -hetgeen op dat moment nog niet het geval is- maar dat de transacties kunnen geblokkeerd worden. In werkelijkheid werd het telefoonnummer van Card Stop gespooft en wordt het slachtoffer opgebeld door een lid van de criminele organisatie.”

De daders vragen vervolgens om een validatie via Itsme te doen, maar op die manier valideert het slachtoffer in werkelijkheid een online aankoop via de eigen rekening op het platform voor cryptocurrency Bit4You ten voordele van leden van de criminele organisatie.

Witwassen via bitcoins

“De euro’s van de slachtoffers worden vervolgens in Bitcoins omgezet en worden doorgestuurd naar verschillende niet-geïdentificeerde bitcoin-wallets. Op een bepaald moment zal dit cryptogeld opnieuw omgezet worden naar euro’s en uitbetaald worden, of zal het gebruikt worden om aankopen te verrichten. De cirkel is dan rond, het gestolen geld is witgewassen.”

Het onderzoek waarin woensdag huiszoekingen plaatsvonden, ging volgens de federale politie begin dit jaar aan het rollen dankzij de goede samenwerking tussen de gerechtelijke diensten en het Belgische cryptoplatform Bit4You dat in het voorjaar in een faillissementsprocedure terechtkwam. “Bij de huiszoekingen werd gezocht naar aanwijzingen van de specifieke rol van de verdachten in het criminele proces en werd er overgegaan tot inbeslagnames per equivalent”, luidt het verder. “Bij de operatie werden meer dan 200 speurders ingezet uit de arrondissementen Brussel, Waals-Brabant, Bergen, Charleroi, Namen, Luik, Luxemburg, Leuven en Halle-Vilvoorde. Vijfentwintig personen werden van hun vrijheid beroofd.”

Kant-en-klare pakketten

Uit het onderzoek bleek ook dat oplichters via het platform Telegram tegen betaling kant-en-klare phishingpakketten kunnen aanschaffen, aldus nog de federale politie. “Deze pakketten worden verkocht met een handleiding die de criminelen in staat stelt om dergelijke phishingcampagnes op te zetten.”

De politie benadrukt om nooit gegevens van een digipass te communiceren via de telefoon of om nooit telefonisch transacties te valideren via Itsme. Banken zullen nooit op deze wijze te werk gaan om transacties te blokkeren, klinkt het.

Bit4You

Bit4You was één van de oudste cryptoplatformen in ons land en legde zijn activiteiten op 27 april stil. Op dat moment hadden zo’n 41.800 cliënten naar schatting 13 miljoen euro geïnvesteerd in het platform, fondsen die sindsdien geblokkeerd staan. Het platform verwees zelf naar problemen bij een van zijn serviceproviders, het Estse CoinLoan, dat niet langer beschikte over de vereiste registratie als bewaarder van virtuele valuta. Begin mei bleek echter dat de FSMA al “onregelmatigheden” had vastgesteld in de aanvraag van Bit4You om actief te kunnen blijven als cryptoplatform, en het Brusselse parket daarvan op de hoogte had gebracht.