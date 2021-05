Federale politie kreeg al minstens 185 tips over Jürgen Conings

Faroek Özgünes: "Nederland­se extreem­recht­se groepering wilde via media schuil­plaats Marc Van Ranst te weten komen”

9:21 Het gebouw van DPG Media aan het Mediaplein in Antwerpen is een tijdlang ontruimd geweest na een dreigbericht. Het ging om een dubbele dreiging afkomstig van een Nederlandse extreemrechtse groepering, zo legt terreurexpert Faroek Özgünes uit in een extra journaal van VTM NIEUWS.