Federale politie deze zomer sterker aanwezig op kusttreinen en in stations

Is er een mondmasker­plicht? En wat met de spreiding van de massa? Dit moet je weten voor je dit weekend naar de kust trekt

11 juni Als je op de dijk wandelt, hoef je geen mondmasker meer te dragen. Je mag kiezen of je die coupe aardbeien buiten op het terras of binnen in de buurt van de airco binnenlepelt. In parken en pop-up-bars kan je terecht om België-Rusland te volgen op groot scherm. Kortom, met de start van het EK schakelt ook de Kust een versnelling hoger. Wat mag en kan allemaal en wat niet? We zetten alles op een rijtje.