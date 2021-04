Federale overheid gaat buitenlandse investeringen in ons land screenen

135 cyberaan­val­len per uur op Belgische economi­sche missie in China

23 november De economische missie in China is het slachtoffer geworden van massale cyberaanvallen. Dat bevestigt Geert Baudewijns van het bedrijf Secutec, dat gespecialiseerd is in beveiliging tegen hackers. "Het was erger dan verwacht, maar gelukkig waren we voorbereid", klinkt het. De expert die zelf meereisde naar China, registreerde maandagmiddag 135 aanvallen per uur. Buitenlandse Zaken reageert dat ze op de hoogte zijn zonder verdere details te geven.