Federale overheid doelwit van cyberaanval

Vader die zijn kinderen zocht, wordt op sociale media aan schandpaal genageld als kinderlok­ker: “Maar die man had er dus niets mee te maken”

In de opsporing van een gezochte kidnapper is een man opgepakt en verhoord nadat iemand hem verkeerdelijk had aangewezen. De man was op zoek naar zijn kinderen, die eigenlijk al thuis hadden moeten zijn. De politie benadrukt zijn onschuld.