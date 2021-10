Federale musea krijgen financieel ruggensteuntje van 2,9 miljoen om coronajaar door te komen

Aalst August Schollaert en het mysterie van het orgel van De Zwarte Kat: “Bekend tot in Japan, maar in Aalst kent niemand hem. Die man verdient een straatnaam­bord”

22 oktober Tienduizenden vinylplaten staan netjes geordend in de mancave van Steven Keymeulen (47). Het is echter geen vinyl dat hij ons wil laten zien, maar muziekboeken. Kartonnen orgelboeken, zigzag gevouwen, gelijmd en met ponsgaatjes. Op de cover staat telkens dezelfde naam: A. Schollaert. Bekend tot in Japanse en Amerikaanse musea, maar in zijn geboortestad Aalst heeft nog niemand van hem gehoord. Dit is het verhaal van August Schollaert en het verdwenen orgel van De Zwarte Kat.