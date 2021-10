Federale ministerraad keurt nieuwe spreidingsplan militaire kwartieren goed

Al in het regeerakkoord en in de politieke oriëntatienota van Dedonder werd aangekondigd dat de regionale spreiding van de kwartieren van Defensie zou worden geoptimaliseerd. Daarmee moet ingespeeld worden op de inlijving van nieuwe rekruten. "Met het nieuwe kwartierplan maakt Defensie nu concreet werk van een betere geografische verdeling en samenstelling van haar kwartieren, met een bredere waaier aan functies in hun schoot of in de nabijheid ervan", schrijven Dedonder en Hofman maandag in een bericht aan alle personeelsleden van het departement.