Federale kern zit opnieuw samen over fiscale hervorming

PORTRET. Ook Bart De Wever moest en zou eraan geloven: wie is Sam H. (30), die De Croo met de dood bedreigde?

Sam H. (30), een ex-militair uit Leopoldsburg, is opgepakt in het Noorse Oslo nadat hij premier Alexander De Croo met de dood heeft bedreigd. Dat blijkt trouwens niet de eerste keer te zijn voor het ex-lid van de beruchte motorclub No Surrender. Hoe kon het zover komen? Een portret van een beleefde soldaat bij het 18de Bataljon, die stilaan veranderde in een gevaar voor zichzelf en de maatschappij. “Hij was psychisch niet meer oké en begon vreemde uitspraken te doen...”