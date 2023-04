Federale fiscale hervorming kan Vlaanderen tot 700 miljoen kosten

“Gewesten zullen mee rekening betalen”

Maar de federale hervormingsvoorstellen bevatten ook nog andere maatregelen die een budgettaire impact kunnen hebben. "Zo zijn er bijvoorbeeld voorstellen om het plafond van de 45%-schijf te verhogen of om de gezinsfiscaliteit meer neutraal te maken", aldus Diependaele. Het is volgens hem dan ook nog te vroeg om een finaal oordeel te vellen over de impact. "In ieder geval is wel duidelijk dat de gewesten mee de rekening zullen betalen. Daar zijn we zeker van."