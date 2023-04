Federale en lokale politie organiseren morgen opnieuw flitsmarathon

Wat zijn de Russen van plan met hun 'vermomde' spionage­sche­pen op de Noordzee? “Westen moet zich voorberei­den op cyberoor­log met Rusland”

Voor de Russen reikt oorlogsvoering duidelijk verder dan het slagveld in Oekraïne. Russische spionageschepen die vermomd als vissersboten in de Noordzee rondvaren doen nu vrezen voor gerichte acties op communicatiekabels. Militair expert Kris Quanten waarschuwt zelfs voor een heuse cyberoorlog tegen het Westen: “Denk maar aan een digitale bom in de vorm van een virus dat onze energiebevoorrading platlegt.” Wat zouden de gevolgen van zo'n sabotage-operatie zijn voor ons?