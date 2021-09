Federale coronamaatregelen waren goed voor 24,2 miljard euro

Hervorming seksueel strafrecht: 14-jarige mag seks hebben met iemand van 16, niet met iemand van 17

13:45 Vandaag buigt de commissie-justitie zich over de hervorming en de modernisering van het seksueel strafrecht. Toestemming staat daarin centraal. “Als er geen toestemming is, is het verkrachting”, aldus minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne (Open Vld) bij VTM NIEUWS. De minimumleeftijd om seks te hebben blijft zestien jaar, maar vanaf veertien mag seks met toestemming óók, als de partner maximum twee jaar ouder is. Dat is althans het voorstel van de regering.