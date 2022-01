Federale corona-infolijn verwerkte vorig jaar 780.000 oproepen

De gratis infolijn voor vragen rond het coronavirus ging op 3 februari 2020 van start, op dezelfde dag dat ook de website info-coronavirus.be online kwam. Net als in 2020 bleek de infolijn ook in 2021 druk bevraagd, met een lichte toename van het aantal oproepen van 761.188 in 2020 tot circa 780.000 in 2021.

Het aantal oproepen nam telkens een hoge vlucht na een Overlegcomité, ongeacht of er toen nieuwe beslissingen werden genomen of niet. De piekmomenten in 2021 waren eind oktober, toen beslist werd tot de uitbreiding van de mondmaskerplicht en het Covid Safe Ticket, en in november, toen burgers vooral op zoek waren naar informatie omtrent de eindejaarsperiode. Ook in juni en juli werd een piek in het aantal oproepen vastgesteld, toen waren burgers vooral op zoek naar informatie omtrent reizen.