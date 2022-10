Federale begrotingsgesprekken gaan vandaag verder, akkoord lijkt nog niet voor meteen

De federale regering zat het hele weekend in begrotingsconclaaf en zet de onderhandelingen nu verder. Gisterenavond/zondagavond werd tot ongeveer middernacht onderhandeld, nadat er overdag al enkele lastige knopen werden doorgehakt. In regeringskringen wordt naar aloude gewoonte wel benadrukt dat er pas een akkoord is als er een akkoord is over alles.

Het ziet er in elk geval naar uit dat er een uitbreiding komt van het systeem van flexi-jobs en van het maximale aantal uren studentenarbeid. Wat de overwinstbelasting voor energieproducenten betreft, tekent zich een consensus af over een prijsplafond van 130 euro per megawattuur, zoals minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) voorstelde. De periode zou wel korter worden dan in het voorstel van de minister: zeven maanden in plaats van 2 jaar. Daarnaast lijkt er ook nog overeenstemming te zijn over het verlengen van het basispakket voor energie tot maart 2023.

Over andere thema’s wordt nog druk gediscussieerd. Zo veroorzaakte een liberaal voorstel om te snoeien in de perequatie van de ambtenarenpensioenen - waardoor die pensioenen niet alleen meestijgen met de index, maar ook de ambtenarenlonen - zondagavond ruis op de lijn met de PS. Ook over verschillende mogelijkheden om de impact van de inflatie voor bedrijven te milderen, lijkt er nog geen akkoord in de maak.

De ministers snijden volgens een bron rond de middag opnieuw het luik energie aan. De gesprekken duren naar verwachting nog de hele dag en wellicht ook een groot stuk van de nacht. Premier Alexander De Croo wordt morgenmiddag/dinsdagmiddag in de Kamer verwacht voor zijn beleidsverklaring. VEF/LOD/