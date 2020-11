Federaal Planbureau vreest fors meer leefloners

Leuven Armoede in tijden van corona, de naakte cijfers voor de epidemie: “Leuven is de rotste stad om dakloos te zijn”

16 november Toen UCLL- en KU Leuven-alumnus Anna Raymaekers in het voorjaar van 2018 met haar thesis over dakloosheid in Leuven de Piet Cleemputprijs won, had men in de rijke studentenstad geen idee over het aantal daklozen. Ondertussen zijn er wel cijfers en die zijn niet om vrolijk van te worden, zeker niet in onzekere coronatijden die nog meer mensen in armoede dreigen te storten. In onze reeks ‘Armoede in tijden van corona’ duikt HLN Leuven deze week met harde cijfers en getuigenissen in een weinig zichtbaar deel van onze maatschappij.