Federaal parket opent onderzoek naar perslekken in onderzoek naar corruptie in Europees Parlement

Het federaal parket heeft een onderzoek geopend naar de perslekken in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. Dat meldt ‘De Tijd’ en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.

Het parket vreest dat de lekken het onderzoek in gevaar kunnen brengen. Zo zouden de advocaten van de verdachten kunnen aanvoeren dat de rechten van verdediging geschonden zijn, of zouden verdachten die nog niet opgepakt of verhoord zijn, van de lekken gebruik kunnen maken om bewijzen te doen verdwijnen.

Sinds speurders op 9 december een resem huiszoekingen uitvoerden en vier verdachten onder aanhoudingsbevel werden geplaatst, is er al heel wat informatie over het onderzoek naar buiten gekomen, ook over de verklaringen die de verdachten zouden hebben afgelegd. Zo raakte vandaag nog bekend dat voormalig vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili zou hebben toegegeven dat ze haar vader vroeg een deel van het geld dat bij haar thuis lag te verbergen, en dat voormalig Europarlementslid Pier Antonio Panzeri dan weer het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella aanwijst als een van de personen die “geschenken” van Qatar zou hebben ontvangen.

KIJK. Designertassen vol geld en lof voor Qatar: wie is Eva Kaili?

Schending beroepsgeheim

Eerder lekte ook al uit dat de partner van Eva Kaili, Francesco Giorgi toegegeven zou hebben dat hij deel uitmaakte van een organisatie die door Marokko en Qatar gebruikt werd om tussenbeide te komen in Europese zaken. Ook citaten uit een verslag van de Belgische Staatsveiligheid van afgetapte telefoongesprekken tussen Panzeri en zijn vrouw en dochter belandden in de media.

Alle advocaten in het dossier én het federaal parket hebben al hun ongenoegen laten blijken over de hoeveelheid informatie die bij de pers terechtkomt. Vandaag is beslist een onderzoek te openen naar schending van het beroepsgeheim. In gerechtelijke kringen wordt de vraag geopperd of achter de perslekken geen strategie zit om het dossier onherroepelijk te beschadigen.