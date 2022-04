Federaal parket opent onderzoek naar Ferrero-fabriek in Aarlen

Veel vragen, maar nog weinig antwoorden voor Ferrero-personeel in Aarlen: “Mogelijk financieel verlies voor betrokken arbeiders”

De werknemers van de Ferrero-fabriek in Aarlen stellen zich veel vragen over hun toekomst op korte termijn. Vrijdag trok het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de productievergunning voor de site in vanwege 100 gevallen van salmonellabesmetting de afgelopen weken in Europa. Tot dusver kreeg het personeel weinig antwoorden, zo bleek na een vergadering zaterdag tussen het management van de site en de vakbonden.

9 april