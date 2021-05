Federaal parket doet oproep aan Jürgen Conings: “Neem contact op met iemand die je vertrouwt”

In een live-statement, tegelijkertijd uitgezonden in de journaals van VTM en VRT, heeft het federaal parket een oproep gericht aan Jürgen Conings. Er wordt aan de voortvluchtige militair gevraagd om contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt.

De zoektocht naar Jürgen Conings, die al sinds dinsdag voortvluchtig is, heeft nog niet veel opgeleverd. Federaal procureur Frédéric Van Leeuw heeft besloten om zich persoonlijk tot de terreurverdachte te richten in de hoop dat de voortvluchtige man dit zal zien of horen.

Nooit eerder lanceerde het federaal parket zo’n oproep. Over het onderzoek zelf communiceert het federaal parket zondag niet.

“De laatste dagen zijn we allemaal heel hard bezig met de zoektocht naar Jürgen Conings. Er werd een grote zoekactie opgestart. Er werd veel politie, veiligheidsdiensten en leger ingezet. En dit om de veiligheid van eenieder, en dus ook die van Jürgen Conings te garanderen”, zegt Van Leeuw.

Quote Tot nu toe zijn er geen slachtof­fers gevallen én er werd geen geweld gebruikt. En dat is een zeer goede zaak. Federaal procureur Frédéric Van Leeuw

“Er was veel mankracht nodig om zo snel mogelijk een dergelijk uitgestrekt gebied op een veilige manier te doorzoeken. Tot nu toe zijn er geen slachtoffers gevallen én er werd geen geweld gebruikt. En dat is een zeer goede zaak. Wij roepen de bevolking op om sereen te blijven, om dit samen tot een goed einde te brengen”, aldus de procureur.

“Aan Jürgen Conings vragen wij om contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt.”

De boodschap luidt dus dat er nog niets onomkeerbaars is gebeurd en dat de man zich nog kan aangeven. Het is afwachten of dit statement effect zal hebben de komende uren.

Volledig scherm De klopjacht op beroepsmilitair Jürgen Conings heeft nog niet veel opgeleverd. © Photo News

Huiszoekingen

Het federaal parket had eerder zaterdag bekendgemaakt dat de zoekactie in het Nationaal Park vrijdagavond was afgerond. Vrijdagavond en zaterdagochtend waren er nog tien huiszoekingen, onder meer in de entourage van Conings.

In het onderzoek naar de voortvluchtige Jürgen Conings is een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot moord in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving in een terroristische context. Zaterdagavond werd ook duidelijk dat er internationaal naar de man gezocht wordt. Op de website van de internationale politieorganisatie Interpol prijken zijn naam en twee foto’s.

Bedreigingen

De 46-jarige Conings had onlangs bedreigingen geuit aan het adres van verschillende personen, onder meer aan viroloog Marc Van Ranst. Toen hij maandagavond niet naar huis terugkeerde en vervolgens dinsdag bleek dat hij onrustwekkende afscheidsbrieven had nagelaten en zware wapens had bemachtigd, werd alarm geslagen en begon een grootscheepse zoekactie naar de beroepsmilitair.

Dinsdagavond werd zijn wagen, met daarin vier M72 LAW-raketwerpers, teruggevonden aan het Dilserbos in Dilsen-Stokkem. Vrijdagmiddag liet het parket dan weten dat onderzoek aan de wagen een “verdacht mechanisme aan het licht gebracht” had. Er wordt nu nog gewacht op het technische verslag van DOVO over het mechanisme dat werd aangetroffen in de auto.