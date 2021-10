Federaal kernkabinet wil verstrenging van regels rond mondmaskers en coronapas: Overlegcomité moet morgen definitief beslissen

Het federale kernkabinet is voorstander van een verstrenging van de regels rond mondmaskers en het Covid Safe Ticket. Dat is te horen in de wandelgangen, meldt VTM NIEUWS. Het Overlegcomité over de coronasituatie in ons land dat normaal gezien vrijdag zou plaatsvinden, is verplaatst naar morgenmiddag en moet definitief beslissen.

Intussen is het Kernkabinet over de coronasituatie in ons land afgelopen. Voor definitieve beslissingen is het wachten op het Overlegcomité van morgen. Het vervroegen van dat Overlegcomité gebeurt op vraag van de premier, “met het oog op een voorzichtige aanpak voor de komende weken en maanden”, meldt zijn woordvoerder. “Alarmsignalen uit ziekenhuizen en woonzorgcentra maken duidelijk dat er iets moet gebeuren”, verklaart VTM Nieuws-journaliste Hannelore Simoens bij HLN Live.

Gisteren riep premier Alexander De Croo (Open Vld) het federaal kernkabinet -de premier en de vicepremiers- al samen om te spreken over de evolutie van de coronapandemie en eventuele maatregelen tegen de stijgende besmettingscijfers. Die maatregelen moeten nadien besproken worden op het Overlegcomité, waar ook de regio’s vertegenwoordigd zijn. Die bijeenkomst zal dinsdagnamiddag digitaal verlopen, aangezien onder meer Vlaams minister-president Jan Jambon zich in het buitenland bevindt.

Een en ander heeft allicht te maken met de snel stijgende cijfers. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) had het vorige week al over “het begin van een vierde besmettingsgolf”. Volgens wetstraatjournaliste Hannelore Simoens blijkt uit de rapporten van experts dat de cijfers slecht zijn, en dat die alleen maar nog slechter zullen worden, de komende dagen. “Ook al zijn we in Vlaanderen massaal gevaccineerd, er is nog altijd een percentage van mensen die, ook al zijn ze gevaccineerd, toch nog ziek worden. En hoe meer viruscirculatie, hoe meer mensen dat uiteindelijk zijn", vertelt ze. “Vanuit ziekenhuizen en woonzorgcentra komen bovendien al enkele alarmsignalen over afdelingen die moeten worden gesloten omdat teveel personeelsleden ziek zijn", klinkt het.

Quote Uitbrei­ding van mondmasker­plicht is ‘makkelijk­ste’ maatregel. VTM Nieuws-journaliste Hannelore Simoens

Premier Alexander De Croo en zijn vicepremiers hebben zich sinds 18.30 uur deze avond op het kernkabinet al gebogen over mogelijke maatregelen in de aanloop naar het Overlegcomité van morgen. Omstreeks 20.15 uur was dat gesprek afgelopen, maar geen van de aanwezigen wou iets kwijt na afloop. Onder meer de uitbreiding van de mondmaskerplicht naar meer binnenruimtes en de bredere inzet van het Covid Safe Ticket lagen op tafel. De beslissingen van het Kernkabinet moeten morgen nog definitief worden afgetoetst op het Overlegcomité.

“De uitgebreide mondmaskerplicht in winkels en andere drukke plaatsen binnen, dat is eigenlijk de ‘makkelijkste’ maatregelen om opnieuw in te voeren en daar is weinig tegenstand tegen”, vertelt Simoens. “De drempel voor het gebruik van het Covid Safe Ticket verlagen tot 50 in plaats van 500 aanwezigen, dat ligt vooral in Vlaanderen een stuk moeilijker.” Tenslotte zal ook telewerken waarschijnlijk opnieuw worden aangeraden, klinkt het.

Het standpunt van de Vlaamse regering is nog niet definitief afgeklopt, maar Jambon laat vanuit Dubai wel weten dat “het erop lijkt dat een bredere mondmaskerplicht bespreekbaar is, zeker in gemeenten waar er veel besmettingshaarden zijn”. Over een eventuele uitbreiding van het Covid Safe Ticket lijkt de Vlaamse minister-president minder enthousiast. “Het veralgemeend gebruik van het Covid Safe Ticket wordt nog altijd in vraag gesteld, omdat dit geen antwoord zou bieden op het stijgend aantal besmettingen”, klinkt het.

“Acuut en ernstig”

Volgens viroloog Pierre Van Damme is de situatie “acuut en ernstig”. “We kunnen dit wel verklaren, aangezien we op 1 oktober de stolp van de samenleving hebben weggehaald”, klinkt het in VTM Nieuws. “Vanaf dan was voor de meeste mensen weer alles mogelijk, en het virus heeft daar gebruik van gemaakt, want we zitten met een veel besmettelijker virus dan vorig jaar op hetzelfde moment”, klinkt het. Hij hoopt dan ook dat alle drie de maatregelen waarvan sprake (telewerk, mondmaskers en Covid Safe Ticket) morgen zullen worden ingevoerd. “Dat is een pakket aan maatregelen dat nu moet worden toegepast”, vindt hij. “We moeten de transmissie van het virus tegenhouden, en de voornoemde maatregelen zijn daarvoor uitermate geschikt”, denkt hij. “Niet met de bedoeling de samenleving lam te leggen, dat is niet de bedoeling. Met deze minimale maatregelen kunnen we de overdracht van het virus tegenhouden.”

De viroloog benadrukt dat de situatie zonder de vaccinatiecampagne nog veel erger zou zijn. “Mochten we niet gevaccineerd hebben, zaten we nu met vreselijk hoge cijfers”, aldus Van Damme. “Maar we weten dat voor een aantal mensen het vaccinatieschema vervolledigd moet worden met een boosterprik. Dat zijn we aan het doen, en dat is heel belangrijk”, besluit hij.

