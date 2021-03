Federaal begrotingstekort loopt tijdens pandemie op tot 29 miljard

De Vivaldi-coalitie kwam in november met de eerste begroting sinds de val van de regering-Michel in 2018. De jaren daarvoor werd met voorlopige twaalfden gewerkt. De nieuwe ploeg raamde het begrotingstekort voor 2021 toen op 25,046 miljard euro. Nauwelijks vier maanden later is dat opgelopen tot 29,319 miljard euro, of 6,20 procent van het bbp. De oorzaak daarvoor is niet ver te zoeken, de coronacrisis hakt diep in de overheidsfinanciën. Het gaat wel al om een verbetering met 1,176 miljard ten opzichte van 2020.