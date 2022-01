Fedasil vangt niet-begeleide minderjarige asielzoekers op in jeugdherberg in Elsene

Bedrijf Marc Coucke gaat samenwer­ken met Fedasil voor aanwerving asielzoe­kers in Durbuy: “Win-winsitua­tie”

La Petite Merveille (LPM), het project van Marc Coucke en zijn zakenpartner Bart Maerten in Durbuy, gaat samenwerken met Fedasil voor de opleiding en tewerkstelling van asielzoekers in hun restaurants en horeca. Asielzoekers uit de nabijgelegen asielcentra in Barvaux en Hotton konden donderdag, in aanwezigheid van staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V), kennismaken met de verschillende jobs binnen de organisatie.

13 januari