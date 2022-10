Fedasil krijgt op korte termijn 150 extra personeelsleden uit andere overheidsdiensten

Radja Nainggolan wil zijn in beslag genomen auto terug: “Hij heeft iemand die hem naar de training kan brengen”

Antwerpspeler Radja Nainggolan gaat aan de gerechtelijke instanties vragen om opnieuw te mogen beschikken over zijn in beslag genomen auto. Nainggolans Mercedes ligt sinds woensdag aan de ketting, nadat de voormalige Rode Duivel werd betrapt op autorijden zonder rijbewijs. “Radja heeft iemand om hem naar de training te brengen, maar die persoon moet dan wel over Radja’s wagen kunnen beschikken”, klinkt het in de entourage van Nainggolan.

