Fedasil geconfronteerd met verdwijningen van minderjarige migranten

“Gemiddeld 5,79 kinderen per begeleider in kinderop­vang”

In de Vlaamse kinderopvang zijn er gemiddeld 5,79 kinderen per begeleider. In de groepsopvang (crèches) ligt dat gemiddelde op 5,93 en in de gezinsopvang (onthaalouders) op 5,26. Dat blijkt uit cijfers die Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (waar de Zorginspectie onder valt) vrijdag heeft gegeven in de onderzoekscommissie kinderopvang in het Vlaams Parlement.

19:53