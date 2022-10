Fedasil dit jaar al bijna 4.500 keer veroordeeld omdat het asielzoekers geen opvang had gegeven

Juridische permanentie

“Sinds 1 januari hebben we 4.832 éénzijdige verzoekschriften ontvangen”, zegt de persmagistraat. “Meer dan 90 procent van die verzoekschriften waren gegrond, zodat we aan bijna 4.500 veroordelingen zitten. Aan dit tempo halen we volgende week 5.000 verzoekschriften.”

Op het tandvlees

“Ter vergelijking, in een ‘normaal’ jaar, voor de coronapandemie, behandelde de arbeidsrechtbank ongeveer 40 dergelijke éénzijdige verzoekschriften”, gaat de persrechter verder. “Dat was het gemiddelde voor de periode 2014-2019. Heel wat actoren in de asielsector, Fedasil, de verenigingen, advocaten, hebben in de pers al aangegeven dat ze op hun tandvlees zitten. Dat is voor de magistraten, referendarissen, griffiers en personeelsleden van de arbeidsrechtbank niet anders. Wij kunnen niet zelf de menselijke en logistieke middelen uitbreiden die we aan die materie besteden, zonder onze andere materies te verwaarlozen.”