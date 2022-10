Febelfin waarschuwt voor bankkaart phishing aan huis

De bankenorganisatie vraagt mensen niet blindelings de e-mails of berichten te geloven en onderstreept dat banken nooit om persoonlijke codes vragen of via mail of sociale media oproepen doen om geld over te maken. Bankiers komen ook nooit aan huis om bankkaarten of codes op te halen. Om de bewustwording kracht bij te zetten, lanceert Febelfin visuals met uitleg over de fraudevormen. Die zullen via de communicatiekanalen en verschillende partners verspreid worden.