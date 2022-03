FEBEG onderlijnt dat grootste gasverbruik buiten tijdelijke btw-verlaging zal vallen: “Pas ten vroegste in juni op factuur”

Ten vroegste juni

FEBEG benadrukt echter dat de tijdelijke btw-verlaging op gas pas ten vroegste in juni op de facturen zal staan. Zo hebben energieleveranciers naar eigen zeggen zeker drie maanden nodig om de verlaging te implementeren. “Wij zeggen hetzelfde als bij de beslissing om de btw op elektriciteit te verlagen: dit duurt drie maanden”, aldus Marc Van den Bosch, algemeen directeur van FEBEG. “Op dit moment worden de voorschotfacturen van april al klaargemaakt. Daarvoor is het dus te laat. Maar sowieso zal er na een eventuele beslissing van de federale regering nog gediscussieerd worden over de modaliteiten. Nadat de regels bepaald zijn, moet het besluit nog gepubliceerd worden in het Staatsblad. Daarna hebben de verschillende leveranciers tijd nodig om de nodige aanpassingen door te voeren in hun systemen”, klinkt het.