FBI: Alec Baldwin haalde trekker wel degelijk over op filmset ‘Rust’

Waregem Denise en zoon Jurgen zien terras in vlammen opgaan: “Wellicht was gasbarbe­cue niet goed aangeslo­ten”

In de Baanstknokstraat in Waregem heeft een woning zware schade opgelopen nadat een barbecue met een gasbarbecue volledig fout liep. Vooral het dak van het terras is zwaar beschadigd, ook enkele ramen zijn gesprongen door de hitte. “Wellicht was de gasfles niet goed aangesloten”, vertelt bewoonster Denise Vanfleteren.

13 augustus