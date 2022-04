FAVV roept kruiden van Verstegen en Albert Heijn-gourmetschotel terug die mogelijk salmonella bevatten

Bonheiden Kleine Marthe (7) ligt nog tot eind mei in ziekenhuis: “Wie stuurt ons een kaartje of tekening?”

Nog tot eind mei moet de kleine Marthe Van Linden (7) uit Bonheiden revalideren in het Universitair Ziekenhuis in Leuven na een operatie aan haar heupen. Om het dappere meisje, dat lijdt aan cerebrale parese of hersenverlamming te steunen, lanceert mama Jill Bruynseels een oproep: “Wie wil onze kleine K3-fan een kaartje of tekening sturen?”

12:24