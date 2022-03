Faroek Özgünes: “Verdachte moord op juf Mieke was in het nauw gedreven: hij wist dat hij zou worden ontmaskerd en nam de vlucht vooruit”

Gunter U., de 37-jarige oud-leerling die de moord op juf Mieke heeft bekend, is niet zelf naar de politie gestapt. “Hij was in het nauw gedreven. Hij wist dat hij zou worden ontmaskerd. Hij koos daarom voor de vlucht vooruit”, zegt onze gerechtsjournalist Faroek Özgünes. Over het motief van de vermoedelijke dader is nog niets bekend, maar “als je weet dat juf Mieke met 101 messteken is afgemaakt, dan weet je dat daar heel veel woede en frustratie, heel veel emotie achter zat”, aldus nog Özgünes.

Mieke Verlinden (59) werd op 10 november 2020 door haar man dood aangetroffen in haar eigen huis in Noorderwijk, een deelgemeente van Herentals. Ze was gruwelijk om het leven gebracht, met 101 messteken. De politie vond ook bloed van de dader. Uit DNA-onderzoek bleek al dat het om een man moest gaan. De speurders volgden de piste dat de dader een oud-leerling was en stelden een lijst op met personen die werden opgeroepen om vrijwillig DNA af te staan. Gunter U., een oud-leerling van juf Mieke in de jaren 90, stelde dat moment uit, maar kon dat niet eeuwig blijven doen.

“Hij heeft het opgebiecht aan iemand van zijn geloofsgemeenschap en die persoon is naar de politie gestapt. Hij heeft zich ook voorbereid en heeft een aantal advocaten gecontacteerd. Het is dus niet zo dat de dader zelf spontaan naar de politie en gerecht is gegaan”, zegt Faroek Özgünes in VTM Nieuws. “Hij was in het nauw gedreven, hij stond op de radar van de politie. Hij wist dat het onvermijdelijke zou gebeuren, dat hij zou worden ontmaskerd. Vandaar dat hij voor de vlucht vooruit heeft gekozen.”

Gunter U. legde volledige bekentenissen af. Volgens zijn advocaat had hij moeilijkheden om zijn geheim nog langer te dragen en vindt hij ook dat de familie van Mieke Verlinden recht heeft op antwoorden.

Volledig scherm Gunter U. © RV

Gunter U. is 37 en woont nu op een appartement in Berchem, maar ging als kind in Noorderwijk naar de lagere school. Hij is bijzonder katholiek en doet sinds 2011 vrijwilligerswerk bij de christelijke geloofsgemeenschap Sant’Egidio. Hij is er gekend als een gesloten boek, zwijgzaam. Hij helpt onder meer daklozen als vrijwilliger.

Wat hem bezield heeft om juf Mieke te vermoorden, is niet duidelijk. Volgens gerechtspsychiater van UZ Leuven, Rudy Verelst, “moet er iets gebeurd zijn dat bij de betrokkene onderhuids is blijven leven en dat nu door een trigger weer naar boven is gekomen, waardoor hij uit wraak handelt”. Verelst ziet nog een ander mogelijk motief, met name dat “het slachtoffer voor iets staat waar de dader mee worstelt en wat nu acuut is opgetreden of dat al een hele tijd latent aanwezig was”.

Gunter U. verschijnt morgen voor de onderzoeksrechter in Turnhout. Na zijn bekentenissen is er nog een DNA-staal van hem afgenomen. Het lijkt vast te staan dat hij de moordenaar van juf Mieke is, maar of de familie ook alle antwoorden gaat krijgen op de vragen die ze hebben, dat is nog een andere vraag, besluit Faroek Özgünes.