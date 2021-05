Faroek Özgünes: "Nederlandse extreemrechtse groepering wilde via media schuilplaats Marc Van Ranst te weten komen”

Het gebouw van DPG Media aan het Mediaplein in Antwerpen is een tijdlang ontruimd geweest na een dreigbericht. Het ging om een dubbele dreiging afkomstig van een Nederlandse extreemrechtse groepering, zo legt terreurexpert Faroek Özgünes uit in een extra journaal van VTM NIEUWS.

De dreiging komt dus uit Nederland, zo is uit goede bron vernomen. “Het is de Nederlandse politie die de Belgische politie heeft verwittigd dat er een dreiging is tegen DPG Media”, stelt de VTM NIEUWS-journalist. “Het gaat om de Nederlandse extreemrechtse groep ‘FreedomFighters The Netherlands’.” Zij tellen duizend volgers op Facebook.

Maar waarom nemen Nederlandse extremisten een mediabedrijf in Vlaanderen in het vizier? “DPG Media is niet alleen in Vlaanderen het grootste mediabedrijf, maar is ook in Nederland. Het bedrijf is dus ook daar zeer gekend.”

Dubbele dreiging

Bovendien gaat het om een dubbele dreiging. “Langs de ene kant was er een (knok)ploeg vanuit Nederland op weg naar België en langs de andere kant was er een bompakket dat mogelijk al geplaatst zou zijn in het gebouw van DPG Media. Dat is ook waarom het DPG Media-gebouw door de politie is doorzocht met explosievenhonden”, legt de terreurexpert uit.

Quote Die knokploeg was op weg naar hier omdat ze dachten dat DPG Media zou weten waar Marc Van Ranst is. Faroek Özgünes

“Die knokploeg was op weg naar hier omdat ze dachten dat DPG Media zou weten waar Marc Van Ranst is”, aldus Özgünes. Een week geleden werd de viroloog samen met zijn gezin op een geheim adres ondergebracht na bedreigingen door de voortvluchtige militair Jürgen Conings.

Volledig scherm VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes. © VTM NIEUWS

De viroloog schuwt ook in Nederland de confrontatie niet en voerde al menig Twitteroorlogje met Nederlandse coronasceptici en antivaxxers, waaronder de in Nederland ‘populaire’ Willem Engel.

Met het gebruik van geweld wilde de Nederlandse groepering via de media de schuilplaats van de viroloog te weten komen. Voor alle duidelijkheid: ook de nieuwsredacties kennen het adres van het safehouse van Marc Van Ranst niet.

Plannen te extreem

Eén van de aanhangers van de extreemrechtse groepering vond deze plannen te extreem en waarschuwde zelf de politie. Waarna die meteen ingreep en besloot het DPG Media-gebouw te laten ontruimen, zo is uit goede bron vernomen.

“Het DPG Media-gebouw wordt de komende dagen zeker nog in de gaten gehouden door de politie”, verzekert Özgünes.