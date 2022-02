Faroek Özgünes kan zomaar bellen met viervoudig moordenaar in Turkije: “Ik geniet hier van zon, zee en strand”

PS’er Thomas Dermine: “Nee, we betalen niet te veel belastin­gen in België”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil geen taxshift, maar wel een lastenverlaging van 8 miljard euro. Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) moeit zich nu ook in de debatten rond de fiscale hervorming die tegen 2024 moet worden uitgewerkt. “Nee, we betalen niet te veel belastingen in België”, liet hij optekenen bij DH Radio.

