Faroek Özgünes: “Drugsbeleid heeft gefaald, tijd om Nationale Veiligheidsraad samen te roepen”

Volgens onze gerechtsexpert Faroek Özgünes zitten we nu op een keerpunt en moet er dringend hardere actie worden ondernomen. “Als we er niet in slagen kinderen te beschermen tegen drugsgeweld, dan heeft het beleid gefaald. Nu is het menens.” Özgünes vindt dat de Nationale Veiligheidsraad moet samenkomen. Dat er nu een onschuldig dodelijk slachtoffer is gevallen en dat onze minister van Justitie in een safehouse zit, vindt Özgünes “niet alleen absurd, het toont ook aan dat we ons in een crisissituatie bevinden”.