Faroek overloopt eerste procesdag Bart De Pauw en blikt vooruit: “Mogelijk tegen het einde van het jaar een vonnis"

“Bart De Pauw trotseerde de pers, ging hun vragen niet uit de weg en kwam binnen langs de hoofdingang. In de rechtszaal zit De Pauw moederziel alleen op de beklaagdenbank. Aan de andere kant en achter hem zitten de vrouwen tegenover wie hij zich moet verantwoorden. Hij is als het ware omsingeld”, zo beschrijft Faroek de eerste procesdag. “Bart De Pauw houdt zich stil en moet incasseren. Hij zal morgen pas het woord krijgen.”

Voorlopig voeren advocaten nog het woord voor de vrouwen: “Het is nog onduidelijk of de vrouwen zelf getuigenissen zullen afleggen”.

Vooruitblik

Later vandaag komt de openbare aanklager normaal nog aan het woord. Hij zal bekendmaken welke straf geëist wordt jegens Bart De Pauw. Morgen is het woord aan de verdediging, volgen de replieken. Tot slot zal de rechtbank haar vonnis in beraad nemen. “Normaal duurt dat een maand, maar in deze zaak duurt het mogelijk langer. Wellicht weten we tegen het einde van het jaar wat er beslist werd.”