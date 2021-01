Faroek over zaak-Bart De Pauw: “Proces zal een moddergevecht worden”

“Zoals in alle strafzaken gaat het om de feiten, in hun juiste geheel geplaatst. Wij hebben hier veel over te vertellen en zullen dat doen voor de rechtbank. Dat is voor ons de enige plek voor een correct en sereen debat over schuld en onschuld”, zo luidt het in een persbericht van Michaël Verhaeghe, de advocaat van Bart De Pauw.