Faroek kritisch na tegenrapport Vande Lanotte: “Een kans om met antwoorden te komen, maar die zijn er niet gekomen”

Vande Lanotte kan 93.000 euro niet verklaren in dos­sier-El Kaouakibi, hekelt perslekken en “opzette­lij­ke beschadi­ging”: “Ze moet aan de schandpaal”

20:26 Johan Vande Lanotte, die in de zaak rond voormalig Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi een tegenrapport heeft samengesteld, blijft haar verdedigen, en zegt dat een eerlijk proces door de vele lekken in de pers niet meer mogelijk is. “Eerst moet ze aan de schandpaal, dan pas kan ze reageren. Ze is publiekelijk terechtgesteld en onthoofd”, zo klonk het deze namiddag op een persbriefing. Volgens Vande Lanotte is 80 procent van het betwiste bedrag van 450.000 euro perfect te verklaren, maar voor een som van 93.000 euro is er meer onderzoek nodig.