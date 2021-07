Faroek: “De acteur is vrijgelaten omdat er nog te weinig juridisch belastende elementen zijn tegen hem”

De acteur die is opgepakt in een onderzoek naar kindermisbruik , is intussen verhoord in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar verkrachting van minderjarigen. Dat bevestigt het parket van Antwerpen aan onze redactie. De man is niet aangehouden omdat er voorlopig geen juridisch bewijs is, zo legde gerechtsjournalist Faroek Özgünes uit in HLN LIVE.

“Het parket Antwerpen is meteen aan de slag gegaan met de informatie die werd overgemaakt”, zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het Antwerpse parket. “Na een eerste analyse naar mogelijke strafbare feiten heeft het parket beslist om een onderzoeksrechter te vorderen voor de kwalificatie ‘verkrachting van minderjarigen’”, aldus Aerts nog. “Wegens de ernst van de feiten hebben we meteen actie ondernomen.”

Eerste keer verhoord

Op vrijdag 23 juli werd de verdachte opgepakt en voor een eerste keer verhoord door de Antwerpse politie. Daarnaast heeft ook een huiszoeking plaatsgevonden waarbij materiaal in beslag is genomen. Na het verhoor mocht de man weer beschikken.

“Er waren onvoldoende elementen om hem aan te laten houden. Hij ontkent alles en noemt alles grootspraak. Het onderzoek gaat uiteraard verder want bij de huiszoeking zijn heel wat spullen in beslag genomen die nu verder onderzocht worden. Als daar belastend materiaal wordt aangetroffen, zal hij opnieuw voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen”, legde Faroek Özgünes uit.

Hoe heeft de Nederlandse journalist zijn onderzoek aangepakt? Bekijk zijn uitleg bij HLN LIVE:

“Hier is het journalistiek onderzoekswerk geleverd. Er zijn journalistieke bewijzen dat de man contact zoekt, dat die afspraken wilde maken om seks te hebben met minderjarigen. Dat is opgenomen en we weten wie die persoon is. Dat is juridisch allemaal niet zo sterk. Politie en gerecht moeten belastend materiaal vertalen naar juridisch bewijs, in dit geval kan dat het bezit van kinderporno zijn of elementen die zijn verklaringen ondersteunen", aldus Özgünes.

Welk materiaal zou dan wel juridisch bruikbaar zijn? “De man pocht dat hij ondergoed zou verzameld hebben van zijn slachtoffers. Als dat zou worden aangetroffen in zijn woning, dan toont dat wel degelijk dat wat hij zegt ook wel degelijk het geval is. Hij is niet getrouwd en heeft geen kinderen, dus het zou raar zijn als er bij hem kinderondergoed wordt aangetroffen. Ook computers en gsm worden onderzocht. Als daar kinderporno opstaat, kan hij alleen al daarvoor vervolgd worden.”

Waarom werden politie en parket ingelicht voor de publicatie van het verhaal in de krant? “De verklaringen van de man waren verontrustend en daaruit bleek dat hij zich als een seksueel roofdier gedraagt op zoek naar jonge slachtoffers. De man moest gestopt worden omdat die mogelijk nog meer slachtoffers zou kunnen maken. Het zou raar zijn als we daarover weken of maanden hadden gezwegen. We hebben gehandeld om toekomstige slachtoffers te vermijden. Elke Belg die kennis krijgt van een misdrijf wordt trouwens geacht om dat te melden”, gaat Özgünes verder.

Hoe komt dat dit een Nederlandse journalist de acteur op het spoor is gekomen en de Belgische politie niet? “Omdat de journalist zich uitgegeven heeft voor pedofiel en dit soort technieken toegelaten is daar maatschappelijk belang tegenover staat. Mocht Sven van der Meulen zich voorgedaan hebben als journalist zou hij niet veel succes gehaald hebben. Door die undercoveroperatie is hij in contact gekomen met andere pedofielen en op het ogenblik van het eerste contact met de acteur wist hij totaal niet met wie hij te maken had. Het is pas later dat de man openhartiger is geworden en dan ook gezegd heeft dat hij acteur is.”

“De politie mag zich niet als pedofiel voordoen en dan het internet afschuimen en voorstellen doen. Dat is pure uitlokking, in de rechtbank zou het totaal niet standhouden. Daarom doet het gerecht naar aanleiding van deze undercoverreportage verder onderzoek om te kijken of er ook juridische bewijzen zijn voor wat de man verklaart”, besluit Özgünes.