Fara lanceert online tool voor hulp bij ongeplande zwangerschappen.

Uit de recentste cijfers van het Sexpert-onderzoek uit 2011 blijkt dat een op de vier zwangerschappen ongepland is. Lang niet iedereen kiest uiteindelijk voor abortus, maar jaarlijks breken ongeveer 18.000 mensen in ons land een zwangerschap af. Voor al wie met twijfels zit na een ongeplande zwangerschap lanceert Fara nu een online keuzehulp .

Online tool

De tool bestaat uit drie verschillende luiken. In eerste instantie wordt er betrouwbare informatie verschaft, waarna er verdiepende opdrachten volgen waardoor personen geholpen worden om hun eigen idee over de zwangerschap te vormen. In laatste instantie wordt er, indien nodig, ook doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverlening.