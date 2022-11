Familieleden nemen emotioneel afscheid van Thomas: “Mijn leven heeft z’n smaak verloren”

Coronavirus Coronacij­fers surfen op golf van goed nieuws: “BA.5-variant is op terugweg”

De coronacijfers blijven verder dalen. Dat blijkt uit de recentste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Globaal gezien kunnen we stellen dat de situatie momenteel gunstig is, klinkt het op een online briefing over de epidemiologische situatie en de vaccinatiestrategie. Ook op het vlak van andere luchtweginfecties zitten we voorlopig nog goed.

12:37