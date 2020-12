Familie van vermoorde juf Mieke doet emotionele oproep in ‘FAROEK’

Het is haar man Michel die haar vond, toen hij thuiskwam van zijn werk. “Van in het begin wist ik dat ik in een horrorfilm terechtgekomen was en ik zit er nog steeds in”, vertelt hij aan Faroek Özgünes. “Het gemis is enorm. Ik, mijn kinderen en iedereen rondom haar hebben nood aan antwoorden.”



De familie hoopt nu dat zoveel mogelijk mensen mee zullen nadenken over wie Mieke heeft vermoord. “We hadden het perfecte leven en we hadden dat graag verdergezet. Maar nu willen we alleen nog maar weten wat er is gebeurd op 10 november. Pas dan denk ik dat we terug kunnen aanknopen met het verdere verloop van ons leven, met onze toekomst”, zegt Michel nog.



Het verhaal van Mieke en de oproep van haar familie kan je vanavond om 23 uur in ‘FAROEK’ op VTM bekijken.