Familie van vermiste Emilia (75) blijft zoeken, “We moeten haar vinden, we willen afscheid kunnen nemen”

BV Adriaan Van den Hoof spreekt voor het eerst sinds beschuldi­gin­gen: “Kan niet ontkennen dat ik vrienden ben kwijtge­raakt”

Adriaan Van den Hoof (50), tv-presentator, comedian en deejay, laat voor het eerst van zich horen sinds zijn zaaltournee in november 2022. In ‘Het Belang van Limburg’ vertelt hij openhartig over de beschuldigingen van ongepast gedrag in zijn privéleven en zijn eerste grafische expo ‘#mannekestekenen’. “Er lopen geen zaken of klachten tegen mij en in mijn professioneel leven heb ik niemand iets verkeerd gedaan.”